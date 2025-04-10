Общая заболеваемость простудными инфекциями в Омской области резко снизилась.

Управление Роспотребнадзора по Омской области представило данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 31 марта по 6 апреля. По данным ведомства, эти показатели составили 53,0 на 10 тысяч населения, что на 15,5 % ниже цифр последней недели марта.

У большинства омичей с респираторными заболеваниями был выявлен грипп. Среди всех циркулирующих вирусов 73,8 % составили вирусы гриппа типа B, тогда как на долю вируса гриппа типа A пришлось лишь 4,3 %. Остальные случаи приходятся на негриппозные респираторные инфекции, среди которых преобладают респираторно-синцитиальные вирусы (13 %), а также риновирусы и сезонные коронавирусы – по 4,3 % каждая.

Управление Роспотребнадзора по Омской области напомнило о важности соблюдения мер предосторожности для предотвращения распространения респираторных инфекций: избегать больших скоплений людей, чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами, поддерживать социальную дистанцию. При возникновении симптомов заболевания лучше обратиться к врачу.