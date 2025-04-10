Благодаря оперативным действиям экипажа троллейбуса мальчик вернулся к родителям.

Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил водителя троллейбуса, которая спасла потерявшегося мальчика. В среду, 9 апреля, около 23:00 Галина Куратова заметила в своем троллейбусе ребенка, который возвращался домой из центра города, но случайно проехал свою остановку. У мальчика не было с собой телефона, поэтому связаться с родителями он не мог.

Галина быстро вызвала полицию. Приехавшие на место сотрудники отдела полиции 4 УМВД по городу Омску Максим Радченко и Хаирбулат Темиртасов узнали у мальчика его домашний адрес и отвезли домой, где родители уже начали беспокоиться и собирались искать сына.

– Хорошо, когда каждый находится на своем месте и делает то, что должен, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр также поблагодарил кондуктора Людмилу Брайченко, которая работает с Галиной Куратовой в одном экипаже.