Спасатели просят соблюдать осторожность из-за ухудшения погоды.

По данным ежедневного прогноза Обь-Иртышского УГМС, с 11 по 13 апреля 2025 года на территории Омской области возможны неблагоприятные погодные условия.

Завтра, 11 апреля, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а также усиление ветра до 15–20 м/с в некоторых районах. В субботу, 12 апреля, на севере региона пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, а на северо-западе возможен дождь с мокрым снегом. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. В воскресенье, 13 апреля, ночью в отдельных районах ветер усилится до 15–18 м/с.

Из-за ухудшения погодных условий спасатели просят омичей не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи во время сильного ветра. Рекомендуется избегать ненадежных сооружений и не ставить машины возле них. Также необходимо следить за детьми и не оставлять их одних. Внутри помещений следует держаться подальше от окон. Если сильный ветер настигнет вас на улице, ищите укрытие в подъездах.