Зрителям обещают показать игру и незабываемые эмоции.

В пятницу, 11 апреля, в Омске организуют фан-зону для просмотра первого матча плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом». Трансляцию игры на большом экране проведут в кинотеатрах «Слава» и «Первомайский».

Фан-зона откроется в 21:00, а показ матча начнется в 22:00. Болельщикам обещают конкурсы, розыгрыши подарков и возможность поддержать любимую команду в компании единомышленников.

Организаторы напоминают, что количество мест ограниченно и для посещения потребуется заранее зарегистрироваться. Во время предыдущего раунда плей-офф, когда «Авангард» играл с магнитогорским «Металлургом», на первый матч открыли фан-зоны в двух кинотеатрах. А на последующий матч оставили всего одну, в «Славе». И билеты разобрали всего за минуту. Это вызвало негодование у омичей, не попавших на траняцию игры.