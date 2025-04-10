Аферист обещал впечатленной горожанке золото и дорогие подарки.

В омскую полицию обратилась 56-летняя жительница Салехарда с заявлением о пропаже 724 тыс. рублей. Гостья приехала в Омск, чтобы навестить свою дочь.

Сотрудники полиции выяснили, что в феврале женщине в соцсети написал неизвестный человек, который представился как Фред. Переписка продолжилась в мессенджере, где мужчина заявил о заключении контракта с Королевством Бутан. В процессе общения он выразил намерение впоследствии переехать к своей избраннице и вместе обосноваться в России. Новоявленный друг якобы отправил посылку, содержавшую золотые изделия, спортивный костюм, дорогой мобильный телефон и 245 тыс. долларов, предназначенных для приобретения дома. Жительница Салехарда была настолько впечатлена, что не заметила, как слезливые сообщения, демонстрирующие привязанность, чередовались со сдержанными инструкциями по дальнейшим действиям.

Ради получения подарка потерпевшая сначала перевела 85 тыс. рублей, объяснив это необходимостью оплатить доставку. Затем сумма увеличилась, и она отправила дополнительно 639 тыс. рублей. Когда у нее вновь попросили деньги, женщина поняла, что оказалась цинично обманута, прекратила контакт и сообщила о случившемся в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция продолжает выяснять подробности произошедшего.