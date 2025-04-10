Омск-Информ
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·Общество

В сложной природно-климатической обстановке помогает YARS.

Северные районы Омской области ранней весной и в распутицу остаются без дорог, что осложняет доставку корреспонденции и пенсий. В Тевризском и Усть-Ишимском районе почтовики доставляют грузы с помощью вездехода YARS – машины с высокой проходимостью, которая легко преодолевает грязь и водные преграды.

Так, в первые дни апреля на этом вездеходе доставили письма, газеты, посылки, пенсии и товары первой необходимости в 13 почтовых отделений, сообщает УФПС Омской области.

·Общество

В сложной природно-климатической обстановке помогает YARS.

Северные районы Омской области ранней весной и в распутицу остаются без дорог, что осложняет доставку корреспонденции и пенсий. В Тевризском и Усть-Ишимском районе почтовики доставляют грузы с помощью вездехода YARS – машины с высокой проходимостью, которая легко преодолевает грязь и водные преграды.

Так, в первые дни апреля на этом вездеходе доставили письма, газеты, посылки, пенсии и товары первой необходимости в 13 почтовых отделений, сообщает УФПС Омской области.