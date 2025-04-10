Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Погибший служил стрелком.

В администрации Усть-Ишимского района сообщили о гибели в зоне СВО 38-летнего Владимира Лукиянова.

Владимир почти всю жизнь прожил в селе Никольск Усть-Ишимского района. После учебы в лицее «Альфа» он поступил в Тарский педуниверситет, после чего вернулся домой по семейным обстоятельствам. 

В марте 2024 г. Владимир заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО на должности стрелка. 14 декабря 2024 года он погиб в бою вблизи населенного пункта Селидово (ДНР). 

Как сообщила местная администрация, прощание с бойцом состоится сегодня в 14:00 в селе Никольск у Обелиска.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

·Общество

Погибший служил стрелком.

В администрации Усть-Ишимского района сообщили о гибели в зоне СВО 38-летнего Владимира Лукиянова.

Владимир почти всю жизнь прожил в селе Никольск Усть-Ишимского района. После учебы в лицее «Альфа» он поступил в Тарский педуниверситет, после чего вернулся домой по семейным обстоятельствам. 

В марте 2024 г. Владимир заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО на должности стрелка. 14 декабря 2024 года он погиб в бою вблизи населенного пункта Селидово (ДНР). 

Как сообщила местная администрация, прощание с бойцом состоится сегодня в 14:00 в селе Никольск у Обелиска.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.