Началась выдача разрешений на охоту в угодьях региона.

Сегодня, 10 апреля, в Омской области началась выдача разрешений на добычу самцов тетерева и глухаря. Министерство природных ресурсов и экологии утвердило нормы допустимого отстрела лесных пернатых в сроки весенней охоты на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий. Приказ размещен на портале правовой информации.

Так, глухарей в Омской области можно отстрелить в количестве 1398 особей на территории 20 угодий северных районов: Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском, Муромцевском, Седельниковском, Знаменском, Большереченском. В 103 угодьях на всей территории области можно добыть 18 943 тетерева.

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно получить дистанционно с использованием регионального портала госуслуг Омской области (Госуслуги55), пройдя по QR-коду либо по ссылке.

До начала подачи заявления необходимо уплатить госпошлину за выдачу разрешения в размере 650 рублей и сбор за пользование объектами животного мира. Размер ставки сбора составляет 20 рублей за тетерева и 100 рублей за глухаря.