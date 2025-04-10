Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла утром в Кировском округе.
Сегодня около 9:50 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Мельничной в Омске случилось ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, 55-летняя женщина на автомобиле «Шевроле-Нива» сбила 49-летнюю женщину и 6-летнего мальчика.
Пешеходы получили травмы. Обоим понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
·Происшествия

Авария произошла утром в Кировском округе.
Сегодня около 9:50 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Мельничной в Омске случилось ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, 55-летняя женщина на автомобиле «Шевроле-Нива» сбила 49-летнюю женщину и 6-летнего мальчика.
Пешеходы получили травмы. Обоим понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.