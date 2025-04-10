Омск-Информ
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·Происшествия

Своих сбережений лишились 10 человек.
За минувшие сутки жители Омской области написали в полицию 10 заявлений о дистанционных преступлениях. Мошенники похитили у омичей 1,5 млн рублей.
– Не теряет актуальности обман под предлогом перевода денег на так называемые безопасные счета, 4 заявителя попались именно на эту уловку аферистов, – сообщили в полиции.
Таким образом, 38-летняя жительница Советского округа, которая работает врачом, потеряла 270 тыс. рублей. Используя приложение «Мир Пэй» она переводила деньги через банкомат на улице 2-й Поселковой.
Еще одной жертвой мошенников стал 77-летний житель Центрального округа. Пенсионер перевел 188 тыс. рублей на «безопасный счет».
·Происшествия

Своих сбережений лишились 10 человек.
За минувшие сутки жители Омской области написали в полицию 10 заявлений о дистанционных преступлениях. Мошенники похитили у омичей 1,5 млн рублей.
– Не теряет актуальности обман под предлогом перевода денег на так называемые безопасные счета, 4 заявителя попались именно на эту уловку аферистов, – сообщили в полиции.
Таким образом, 38-летняя жительница Советского округа, которая работает врачом, потеряла 270 тыс. рублей. Используя приложение «Мир Пэй» она переводила деньги через банкомат на улице 2-й Поселковой.
Еще одной жертвой мошенников стал 77-летний житель Центрального округа. Пенсионер перевел 188 тыс. рублей на «безопасный счет».