В новом сезоне бесплатный старт и поездки со скидкой доступны обладателям подписки «СберПрайм».

Около 2 млн человек в регионах Сибири получили возможность пользоваться кикшерингом на особых, более выгодных, условиях. Теперь для подписчиков «СберПрайм» доступны бесплатный старт и скидка до 50 %* за поездку на самокатах Whoosh.

По итогам первого квартала 2025 года число подписчиков «СберПрайм» в Сибири выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Кузбассе, Омской области и Алтайском крае популярность подписки выросла более чем вдвое. Больше всего активных подписчиков у «Сбера» в Красноярском крае, Новосибирской области, Кузбассе и на Алтае.

Помимо доступа к кикшерингу на особых условиях, «СберПрайм» позволяет получать повышенный кешбэк в сервисах «Сбера» и у партнеров, оплачивать бонусами «Спасибо» доставку продуктов, номера в отелях, приобретать элементы умного дома и многое другое. Кроме того, подписка позволяет не платить за обслуживание карты и уведомления по счетам и картам, получать дополнительный процент к ставкам по вкладам и накопительным счетам.

– Большинство из нас сегодня окружает большой набор самых разных сервисов – финансовых, развлекательных, сервисов доставки товаров, бронирования авиабилетов и гостиниц, аренды автомобиля и электросамоката, – сказал заместитель председателя Сибирского банка «Сбера» Максим Волков. – Для того чтобы выгодно пользоваться уже привычными сервисами и иметь возможность пробовать новые, и был создан «СберПрайм». Удобство и выгоду нашей подписки оценили уже два миллиона сибиряков.

*Если вы оформили подписку 18 марта 2025 года и позднее, не ранее чем через 3 дня после подключения вы получите приветственный бонус – скидку 40 % на одну поездку. Она суммируется с постоянной скидкой 10 %. Скидка 10 % и старт за 0 рублей доступны всем подписчикам «СберПрайм» и активируются автоматически. Нужно только войти в приложение по Сбер ID, привязать карту «Сбера» и оплачивать поездки ей или со SberPay.

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