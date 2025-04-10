Омск-Информ
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·Общество

Вкладывать деньги горожан агитируют через Telegram.
Банк России внес в предупредительный список проект Rainbow SharedEnergy (RSE). В нем выявили признаки финансовой пирамиды.
– Организаторы проекта призывают инвестировать в бизнес по аренде портативных аккумуляторов (пауэрбэнков) для подзарядки мобильных устройств и обещают высокую доходность. В то же время компания не ведет реальной деятельности, а значит, не может гарантировать заявленный доход. Сейчас проект строится на принципах сетевого маркетинга, выплаты делаются за счет средств новых участников, – сообщает омское отделение банка.
С клиентами организация общается через Telegram и страницы в социальных сетях. Договоры с ними не заключают.
·Общество

Вкладывать деньги горожан агитируют через Telegram.
Банк России внес в предупредительный список проект Rainbow SharedEnergy (RSE). В нем выявили признаки финансовой пирамиды.
– Организаторы проекта призывают инвестировать в бизнес по аренде портативных аккумуляторов (пауэрбэнков) для подзарядки мобильных устройств и обещают высокую доходность. В то же время компания не ведет реальной деятельности, а значит, не может гарантировать заявленный доход. Сейчас проект строится на принципах сетевого маркетинга, выплаты делаются за счет средств новых участников, – сообщает омское отделение банка.
С клиентами организация общается через Telegram и страницы в социальных сетях. Договоры с ними не заключают.