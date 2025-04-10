Омский ИП заплатил штраф за незаконное использование интеллектуальной собственности.

Представители компании «Юрконтра» подали иск против 67-летней жительницы Омска в арбитражный суд, обвиняя ее в нарушении авторских прав. Иск основывался на том, что компания владеет исключительными правами на товарный знак и произведение изобразительного искусства – изображение «Чистый дом. Спокойная жизнь без комаров».

В магазине женщины была проведена контрольная закупка, в ходе которой выявили продажу липкой ленты от мух с использованием вышеуказанного изображения. Предпринимательница незаконно использовала объект интеллектуальной собственности, что нарушает права компании-владельца, которая не давала разрешения на такое использование.

Суд частично удовлетворил требования истца, обязав ответчицу выплатить компенсацию в размере 53 тысяч рублей, включая судебные издержки, а также уничтожить экземпляр липкой ленты от мух.

Судебный пристав-исполнитель предупредил исполнительницу, что в случае неисполнения требований к ИП будут применены принудительные меры воздействия. Штраф взыскали с заработной платы женщины, также ей был запрещен выезд за границу.

Благодаря принятым мерам долг был погашен в полном объеме, восстановлены авторские права компании и выполнено судебное решение.