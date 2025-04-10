Омск-Информ
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·Происшествия

Еще два человека оказались в больнице.
Сегодня около 03:10 на перекрестке 24-й Северной и Герцена случилось ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21101» проехал на красный и столкнулся с автомобилем «Лада-Приора».
В аварии погиб 28-летний водитель «Лады». Его 45-летнюю пассажирку и 51-летнего водителя ВАЗа с тяжелыми травмами доставили в больницу.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
·Происшествия

Еще два человека оказались в больнице.
Сегодня около 03:10 на перекрестке 24-й Северной и Герцена случилось ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21101» проехал на красный и столкнулся с автомобилем «Лада-Приора».
В аварии погиб 28-летний водитель «Лады». Его 45-летнюю пассажирку и 51-летнего водителя ВАЗа с тяжелыми травмами доставили в больницу.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.