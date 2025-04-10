Женщине помешал отдохнуть перелом руки.

Омичка отсудила у новосибирского аэропорта Толмачево 200 тыс. рублей за испорченный отпуск. Как сообщает Mash Siberia, женщина направлялась в Таиланд, но упала возле аэропорта и повредила руку.

В медпункте руку ей зафиксировали повязкой. Женщина все-таки полетела в отпуск, но рука стала болеть сильнее. Врачи местной больницы диагностировали перелом лучевой кости.

В итоге в отпуске омичка даже ни разу не искупалась, поэтому пошла в суд. Она отсудила 200 тысяч рублей. Еще 100 тысяч аэропорт заплатит в бюджет за плохую уборку территории.