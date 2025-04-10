В региональном МЧС рассказали о новых подтоплениях.

В результате паводка в Омске и окрестностях произошло увеличение числа подтоплений. По данным МЧС Омской области, утром 10 апреля было зафиксировано подтопление трех придомовых участков в селе Кейзес Седельниковского района и одного – в поселке городского типа Таврическое. Помимо этого, в Таврическом оказался затопленным один жилой дом, в котором живут два человека.

Продолжают оставаться подтопленными 51 придомовой участок в селе Маяк Оконешниковского района, шесть жилых домов и столько же участков в селе Одесском, один жилой дом и один участок в рабочем поселке Черлак, а также 23 участка в садовом товариществе «Дружба» в городе Омске. В Седельниковском районе до сих пор закрыт низководный мост через реку Уй, соединяющий село Седельниково и деревню Денисовку.