Жители региона остались не только без крыши над головой, но и без необходимых вещей.

Жители села Сажино Тюкалинского района Омской области, у которых сгорел дом, попросили в соцсетях о помощи. Несчастье произошло в ночь на 5 апреля.

– Сейчас мы очень просим помощи всех неравнодушных. Не обязательно материальной. Может, у кого есть ненужные вещи, бытовая техника, посуда, химия для дома и т. д. Нужно абсолютно все, – сообщает автор поста.

Требуется женская одежда 52-54 и 40-42 размеров, а также обувь 41 размера.

Отметим, что сгоревший дом был трехквартирным. В этом пожаре погиб 1 человек.