Реконструкция дороги забуксовала на уровне подготовки проектно-изыскательских работ.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования подробно обсуждались проблемы реконструкции улицы Малиновского на участке от проспекта Королева до Красноярского тракта. Обновления этой дороги очень ждут жители близлежащего микрорайона: сейчас это одна из самых подтопляемых территорий с узкой дорогой, по которой бесконечной вереницей едет транспорт.

Планируется, что 1,4 км дороги расширят до четырех полос от проспекта Королева до проспекта Менделеева и от проспекта Менделеева до Красноярского тракта. Ширина полосы автомобильной дороги составит 3,75 м. В рамках реализации проекта предусмотрено устройство тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения, благоустройство. Однако на пути реконструкции неожиданно встал некий земельный участок.

– Для реализации проектных решений необходим земельный участок, на который, согласно выписке из ЕГРН, зарегистрировано право собственности АО «Завод сборного железобетона № 6, – сообщил директор департамента строительства администрации города Омска Александр Маер.

С собственником участка, известным омским строителем Юрием Гуриновым, сейчас ведутся переговоры. Он готов к поиску компромиссного решения: предприниматель строит дома в микрорайоне на Малиновского, на земле, в которую уперлась реконструкция дороги, построена парковка (на фото сверху). Соответственно, власти должны предоставить другой участок для размещения автомобилей жильцов.