В городе потеплеет до +23 градусов.

Сегодня, 10 апреля, днем в Омской области потеплеет до +20...+25 градусов. Лишь в северных районах будет холоднее, + 15 °С.

По данным Обь-Итышского УГМС, существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 7–12 м/с, местами до 18 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске будет до +23 градуса. Осадков не ожидается. Синоптики обещают ветер до 16 м/с.

Ранее сообщалось, что тепло продлится до конца недели, 13 апреля начнется похолодание.