Об этом рассказал гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ депутат Юрий Козловский обратился к генеральному директору АО «Тепловая компания» Владимиру Дмитриеву с вопросом о выполнении прошлогодних обещаний компании по привлечению дополнительных ресурсов для благоустройства и асфальтирования дорог. Дмитриев признал, что выполнить эти обязательства не удалось, и назвал ряд причин.

– Во-первых, специализированные организации неохотно брались за выполнение мелких и разбросанных по городу работ, так как это невыгодно для них. Во-вторых, подрядчики учитывали финансовое положение предприятия и сроки расчетов за выполненные работы. В итоге удалось привлечь подрядчика только для небольшого объема работ. В этом году планируется усилить собственные мощности компании, чтобы охватить большее количество объектов, – рассказал Дмитриев.

Он также сообщил, что уже началась активная подготовка к ремонту дорог по 700 адресам и ведется работа по привлечению подрядчиков для ремонта еще 400 участков. Если привлечение внешних сил не удастся, руководство намерено перевести часть сотрудников с основной работы на благоустройство, чтобы выполнить поставленную задачу собственными силами.

В прошлом году «Тепловая компания», готовясь к отопительному сезону, перерыла сотни участков по городу, повредив дороги и тротуары. Сейчас необходимо все это устранить.