Чтобы вывести деньги, женщине понадобились доверенные лица. Пришлось задействовать близких.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 68-летняя жительница Кировского округа Омска. Женщина потеряла 1,2 млн рублей, пытаясь освоить инвестиции.

Рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестиций женщина увидела в интернете. Она перешла по ссылке, зарегистрировалась и оставила номер телефона. Позже ей перезвонил «менеджер», который помог открыть личный кабинет и создать «торговую ячейку». Пенсионерка доверилась «персональному брокеру» и, чтобы запустить процесс купли-продажи иностранной валюты, внесла 10 тыс. рублей. Позже – еще 600 тысяч.

Это продолжалось 2,5 месяца. Мошенники сообщали женщине, что прибыль растет. Однако, когда она решила вывести деньги, возникла проблема.

– Нужно было найти доверенных лиц, которые смогли бы перекрыть так называемый авальный лимит. Еще один кредит в размере 580 000 рублей был оформлен на дочь заявительницы. Сестра потерпевшей, проживающая в Башкирии, одолжила 70 000 рублей. Когда неизвестные потребовали найти еще нескольких доверенных лиц, стало понятно, что все это время они занимались лишь одним – обманывали доверчивую пенсионерку, – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Общая сумма причиненного ущерба составила 1 225 000 рублей.