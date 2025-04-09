В регионе ожидается похолодание.

В ближайшие дни омичей ждет теплая погода, однако в конце недели она переменится. Как рассказала руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, тепло продлится до 13 апреля.

– Сегодня в Омске 13–18 градусов. Вчера и сегодня прохладнее из-за северо-западных потоков воздушных масс. Завтра потоки меняют свое направление на юго-западное. Температура начнет повышаться, – сообщила Криворучко.

Завтра ожидается 20–25 градусов. Однако по северу, в Усть-Ишиме, Тевризе, будет прохладнее, до 15 градусов. Пятница, 11 апреля, будет самым теплым днем. Ожидается 22–27 градусов. Такая температура сохранится и в субботу, 12 апреля. Только по северу будет 4–9 градусов.

Отметим, 10–12 апреля, помимо высокой температуры, ожидается ветер порывами до 15–20 м/с. К концу недели пройдут и осадки.

– 12 числа будет проходить фронт. Мы ждем на севере дождь, переходящий в снег. А уже 13 апреля температура в регионе понизится, – отметила Криворучко.

Днем 13 апреля будет 9–14 градусов. На 14 апреля синоптики обещают 12–17 градусов.