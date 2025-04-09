Омск-Информ
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·Общество

Они вернутся на место своей постоянной дислокации, в Омск.
Сегодня, 9 апреля, группировка спасателей покинула поселок Затон в Черлакском районе Омской области, куда отправилась 4 апреля. Уровень воды там начал падать, до критических отметок больше двух метров.
– Сегодня в 9 часов они выдвинулись в сторону Омска, – рассказал на сегодняшней пресс-конференции начальник Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области Максим Рыбак.
Отметим, что группировка МЧС продолжает работу в Усть-Ишимском районе. Спасатели следят за уровнем воды в Иртыше и рассказывают населению о путях эвакуации.
·Общество

Они вернутся на место своей постоянной дислокации, в Омск.
Сегодня, 9 апреля, группировка спасателей покинула поселок Затон в Черлакском районе Омской области, куда отправилась 4 апреля. Уровень воды там начал падать, до критических отметок больше двух метров.
– Сегодня в 9 часов они выдвинулись в сторону Омска, – рассказал на сегодняшней пресс-конференции начальник Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области Максим Рыбак.
Отметим, что группировка МЧС продолжает работу в Усть-Ишимском районе. Спасатели следят за уровнем воды в Иртыше и рассказывают населению о путях эвакуации.