Омск-Информ
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·Общество

Заросшие дорожки и бесхозяйные могилы вызвали беспокойство у Анатолия Канунникова. 

Сегодня, 9 апреля, на заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ депутат Анатолий Канунников высказался о состоянии омских кладбищ.

– Обидно все это, потому что уходящие из жизни заслуживают достойных условий. У нас на кладбище центральные аллеи нормальные, а все остальные заросли. Деревья падают на оградки, и они складываются, – высказался Анатолий Канунников.

Депутат поднял вопрос о бесхозяйных захоронениях. Он завершил свое выступление риторическим вопросом, сколько уведомлений было направлено тем, кто не ухаживает за могилками. В мэрии ответили, что пока не до деталей и сначала надо разобраться, как внедрить систему инвентаризации погостов, предусмотренную федеральным законодательством. 

·Общество

Заросшие дорожки и бесхозяйные могилы вызвали беспокойство у Анатолия Канунникова. 

Сегодня, 9 апреля, на заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ депутат Анатолий Канунников высказался о состоянии омских кладбищ.

– Обидно все это, потому что уходящие из жизни заслуживают достойных условий. У нас на кладбище центральные аллеи нормальные, а все остальные заросли. Деревья падают на оградки, и они складываются, – высказался Анатолий Канунников.

Депутат поднял вопрос о бесхозяйных захоронениях. Он завершил свое выступление риторическим вопросом, сколько уведомлений было направлено тем, кто не ухаживает за могилками. В мэрии ответили, что пока не до деталей и сначала надо разобраться, как внедрить систему инвентаризации погостов, предусмотренную федеральным законодательством. 