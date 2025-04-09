Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел накануне вечером.
Вчера, 8 апреля, в многоквартирном доме на Пригородной в Омске произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 16:00 загорелись вещи в подвале.
На место происшествия выезжали 7 спасателей на 2 машинах. Они ликвидировали открытое горение в 16:19. Судя по снимкам с места происшествия, пламя было достаточно мощным.
Площадь пожара составила 15 кв. м. Его причину устанавливают дознаватели МЧС России.
·Происшествия

Инцидент произошел накануне вечером.
Вчера, 8 апреля, в многоквартирном доме на Пригородной в Омске произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 16:00 загорелись вещи в подвале.
На место происшествия выезжали 7 спасателей на 2 машинах. Они ликвидировали открытое горение в 16:19. Судя по снимкам с места происшествия, пламя было достаточно мощным.
Площадь пожара составила 15 кв. м. Его причину устанавливают дознаватели МЧС России.