Омск-Информ
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·Происшествия

Женщину обманули.
За минувшие сутки в полицию с заявлениями о мошенничествах обратились 14 жителей Омской области. Одной из жертв аферистов стала 61-летняя омичка.
Как сообщают полицейские, мошенники назвались сотрудниками банка. Женщина перевела на их счета 990 тыс. рублей, потому что преступники убедили ее, что так деньги будут в большей безопасности.
Правоохранимтели возбудили уголовное дело. Теперь мошенников ищут.
·Происшествия

Женщину обманули.
За минувшие сутки в полицию с заявлениями о мошенничествах обратились 14 жителей Омской области. Одной из жертв аферистов стала 61-летняя омичка.
Как сообщают полицейские, мошенники назвались сотрудниками банка. Женщина перевела на их счета 990 тыс. рублей, потому что преступники убедили ее, что так деньги будут в большей безопасности.
Правоохранимтели возбудили уголовное дело. Теперь мошенников ищут.