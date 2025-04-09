Установку подключат к основному зданию.

В Омске на улице Булатова строят операционный корпус клинического медико-хирургического центра. Как рассказали в Минстрое Омской области, уже готова кислородная станция с подземной и наземными частями кислородовода.

– Она будет подключена к 7-этажному зданию нового медицинского учреждения, – отметили в ведомстве.

Общая площадь операционного корпуса составит 6,7 тысячи кв. м. В новом учреждении планируется организовать операционный блок, отделение реанимации, лабораторию и общебольничные зоны.

Добавим, что сдать в эксплуатацию объект должны к лету 2026 года. Получать медпомощь будут жители Омской области, в том числе и участники СВО нашего региона и других.