Спецрейсами будет заниматься «Пассажирское предприятие № 8».

Автобусы компании «Пассажирское предприятие № 8» будут работать на специальных маршрутах к городским кладбищам 26, 27 и 29 апреля. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Рейсы пройдут по 13 маршрутам (601–613) к Ново-Кировскому, Ново-Южному, Северо-Восточному, Западному, Юго-Восточному кладбищам и кладбищу в микрорайоне Черемуховское.

26 и 27 апреля автобусы будут ходить с 8:00 до 19:00, всего задействовано 23 автобуса. А 29 апреля работа продлится дольше – с 8:00 до 20:00, и количество автобусов увеличится до 134.

29 апреля, в День поминовения усопших, для безопасности на улицах ограничат движение транспорта с 6:00 до 20:00 на участке улицы Бударина от улицы Щербанева до К. Либкнехта, включая парковку у остановки «Улица Бударина» и проезд к Северо-Восточному кладбищу. Двигаться сможет только общественный транспорт.

К Старо-Восточному, Ново-Еврейскому, Ново-Восточному и Мусульманскому кладбищам администрация советует добираться на городских маршрутах: № 22 «Ул. Бархатовой – МСЧ-9», 78 «Пожарная часть – микрорайон Рябиновка», 222 «МСЧ-9 – Онкодиспансер», 399 «СНТ «Молния-5» – Оптовый рынок Черлакский тракт». До кладбища в микрорайоне Осташково поедут автобусы 119 «Пос. Чкаловский – микрорайон Осташково» и 13 «Пос. Чкаловский – микрорайон «Осташково».

Автобусы будут отправляться от конечных остановок по мере заполнения салона пассажирами.