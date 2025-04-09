Под водой оказываются дома и приусадебные участки.

Аномально жаркая погода установилась в Омской области. В результате снег быстро растаял, а уровень талых вод резко поднялся. Из-за этого в регионе сохраняется тревожная паводковая ситуация.

– Произошло затопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков, – уточнили спасатели.

Самая сложная обстановка сейчас сложилась в Оконешниковском районе. Там в селе Маяк ушел под воду 51 приусадебный участок, в районном центре Одесское подтоплены пять жилых домов и пять приусадебных участков, в Черлаке – один жилой дом и один участок. В Седельниковском муниципальном районе у деревни Денисовки оказался под водой мост через реку Уй. В городе Омске в СНТ «Дружба» подтоплены 23 приусадебных участка.

Как сообщили в МЧС, медицинское и продовольственное обеспечение запасено на 10 дней. Если потребуется, то будет организована оперативная доставка всего необходимого.