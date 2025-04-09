Мужчина не стал терпеть беззаконие экс-работодателя и подал на него в суд.

В Омске слесарь по электромонтажу отсудил крупную сумму денег у бывшего работодателя. Он потребовал компенсацию морального вреда за травму, которую получил на работе.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, при исполнении своих трудовых обязанностей мужчина упал в смотровую яму в гараже между двумя машинами. Он потерял сознание, а когда очнулся, почувствовал резкую боль в груди и одышку. Омич выбрался из ямы, добрался до склада и попросил вызвать скорую.

Медики диагностировали у него множественные переломы ребер и дыхательную недостаточность 1-й степени. В связи с этой травмой мужчину трижды экстренно госпитализировали.

При этом работодатель не указал код открытия больничного листа в связи с травмой, и больничные работник получал меньше, чем ему полагалось. Также мужчину уволили, не выплатив компенсацию за неиспользованный отпуск.

В результате суд удовлетворил требование работника и обязал работодателя выплатить пострадавшему 331 тыс. рублей. После этого приставы уведомили предпринимателя о необходимости исполнить решение суда и арестовали его деньги. На следующий день предприниматель выплатил бывшему работнику компенсацию.