Реестр ЗАГС опубликовал данные о необычных именах новорожденных.
На портале «Реестр ЗАГС» опубликованы обновленные данные о редких и необычных именах, которые выбирали родители новорожденных в Омской области.
Среди наиболее оригинальных имен девочек выделяются Эбигейл, Евдокия, Элизабет, Самина и Асия; среди мальчиков популярны такие редкие имена, как Монте, Самсон, Нурадин, Керим и Муса.
Необычные имена также встречаются и в других российских регионах. Так, в Новосибирской области появились малыши с именами Арьяна и Асения, в Тюменской – Джина и Моисей, в Ярославской – Мила и Капри, а во Владимирской – Пелагея и Кай.
Тем временем топ-10 самых популярных имен остается стабильным: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Роман, Анна, София, Ева, Василиса и Мария.