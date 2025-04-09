Омск-Информ
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·Спорт

Обладатели абонементов уже могут приобрести билеты на игры плей-офф.
В Омске началась продажа билетов на матчи 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Игры пройдут 15, 17 и, если понадобится, 21 апреля. Стоимость билетов на первый домашний матч варьируется от 490 до 3790 рублей, на второй – от 590 до 4990 рублей.
Пока приобрести билеты могут только владельцы абонементов, дата старта свободной продажи еще не объявлена.
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·Спорт

Обладатели абонементов уже могут приобрести билеты на игры плей-офф.
В Омске началась продажа билетов на матчи 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Игры пройдут 15, 17 и, если понадобится, 21 апреля. Стоимость билетов на первый домашний матч варьируется от 490 до 3790 рублей, на второй – от 590 до 4990 рублей.
Пока приобрести билеты могут только владельцы абонементов, дата старта свободной продажи еще не объявлена.
1414