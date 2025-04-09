После успеха в КХЛ хоккеист устремляется за океан.
Нападающий Арсений Грицюк заявил о своем уходе из хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга. Согласно сообщениям СМИ, Грицюк планирует подписать контракт с командой Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз».
– Уверен, что впереди у Санкт-Петербурга много ярких побед! Болельщики СКА, вы навсегда останетесь в моем сердце, и этот город стал для меня вторым домом, – написал Грицюк на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ).
Контракт нападающего со СКА истекает 31 мая текущего года. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», сразу после окончания соглашения Грицюк заключит контракт новичка с «Нью-Джерси».
Грицюк является воспитанником омского хоккея. До перехода в СКА он успешно выступал за «Авангард». В сезоне 2020/2021 форвард вместе с «ястребами» завоевал Кубок Гагарина. В 2023 году хоккеист перебрался из Омска в Санкт-Петербург.