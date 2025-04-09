Несмотря на жаркую погоду на улице, тепло в домах пока сохранят.

На этой неделе в Омске не собираются завершать отопительный сезон, сообщают «Вести Омск» со ссылкой на городскую администрацию.

Обсуждение прекращения подачи тепла началось после наступления по-настоящему летней жары в регионе. С начала недели в области установился антициклон, пришедший из Казахстана, что привело к повышению температуры воздуха до +18 градусов, а позже она достигла отметки +20 градусов.

Хотя отопительный сезон обычно заканчивается при достижении среднесуточной температуры +8 градусов, городские власти предполагают возможное падение температурных показателей и наступление похолодания, которое может прийти из Центральной части России.

Завтра, 10 апреля, в Омске планируется проведение штаба по вопросам отопления, где может быть принято иное решение относительно завершения сезона.