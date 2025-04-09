Омск-Информ
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·Происшествия

Пассажиры отечественного автомобиля госпитализированы после столкновения с иномаркой.
Вчера, 8 апреля, в 20:35 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, в начале Черлакского тракта, в районе строения № 3, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» столкнулся с автомобилем «Ниссан», которым управлял 59-летний мужчина.
В результате аварии пострадали пассажиры отечественной машины – 40-летняя женщина и девочка 7 лет.
Причины и детали происшествия будут выяснены в ходе проверки.
·Происшествия

Пассажиры отечественного автомобиля госпитализированы после столкновения с иномаркой.
Вчера, 8 апреля, в 20:35 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, в начале Черлакского тракта, в районе строения № 3, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» столкнулся с автомобилем «Ниссан», которым управлял 59-летний мужчина.
В результате аварии пострадали пассажиры отечественной машины – 40-летняя женщина и девочка 7 лет.
Причины и детали происшествия будут выяснены в ходе проверки.