Омск-Информ
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·Общество

Сегодня горожан ожидает относительно комфортная погода.

Сегодня, 9 апреля, омичей ждет туманное утро и теплая погода. По данным Обь-иртышского УГМС, температура воздуха днем составит +13…+18 °С, местами +8 °С.

По прогнозу ожидается переменная облачность без существенных осадков и юго-восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

·Общество

Сегодня горожан ожидает относительно комфортная погода.

Сегодня, 9 апреля, омичей ждет туманное утро и теплая погода. По данным Обь-иртышского УГМС, температура воздуха днем составит +13…+18 °С, местами +8 °С.

По прогнозу ожидается переменная облачность без существенных осадков и юго-восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.