Омск-Информ
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·Общество

Первый заведующий кафедрой «Архитектура и градостроительство» омского СибАДИ ушел из жизни.

Омская общественная организация Союза архитекторов России сообщает, что скоропостижно скончался известный архитектор, член Союза архитекторов, кандидат архитектуры Петр Казаков. Ему был 71 год.

Петр Казаков родился и вырос в Свердловске, окончил архитектурный институт в 1976 году, через год начал свою научную карьеру. В Омск приехал в 2004 году и занял пост заведующего кафедрой архитектуры и градостроительства в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ).

Прощание с Петром Казаковым состоится 9 апреля с 14:00 до 15:00 по адресу: улица Энтузиастов, 15а.

·Общество

Первый заведующий кафедрой «Архитектура и градостроительство» омского СибАДИ ушел из жизни.

Омская общественная организация Союза архитекторов России сообщает, что скоропостижно скончался известный архитектор, член Союза архитекторов, кандидат архитектуры Петр Казаков. Ему был 71 год.

Петр Казаков родился и вырос в Свердловске, окончил архитектурный институт в 1976 году, через год начал свою научную карьеру. В Омск приехал в 2004 году и занял пост заведующего кафедрой архитектуры и градостроительства в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ).

Прощание с Петром Казаковым состоится 9 апреля с 14:00 до 15:00 по адресу: улица Энтузиастов, 15а.