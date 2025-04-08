Количество поисковых запросов на тренеров по хоккею намного выросло.

По данным интернет-сервиса объявлений «Авито Услуги», поисковые запросы на тренеров по хоккею значительно увеличились. Случилось это после того, как российский хоккеист Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству забитых голов в регулярке. Он обошел предыдущего рекордсмена канадца Уэйна Гретцки, забив 6 апреля свою 895-ю шайбу.

Уже 7 апреля выросло количество запросов на тренера по хоккею на 51 % по сравнению с днем ранее. Рост фиксировали в Екатеринбурге (+181 %), Кирове (+180 %), Омске (+123 %), Перми (+100 %) и Красноярске (+71 %).

Вместе с запросом о тренерах выросли и предложения, за год увеличилось их количество на 28 %.