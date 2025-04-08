Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Хоккеист оценил мастерство потенциальных соперников.

Защитник омского «Авангарда» Алекс Грант,отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, отметил, что потенциальные соперники «ястребов» по второму раунду плей-офф – ярославский «Локомотив» и московское «Динамо» – обладают высоким уровнем мастерства.

– Обе команды очень хороши и сильны. Но вне зависимости от того, на кого мы попадем, просто точно не будет. Уровень мастерства высокий, хорошие ветераны в обеих командах, – сказал Грант.

Он не смог сделать выбор в предпочтении соперника, так как считает, что с обеими командами будет непросто.

– Здесь даже невозможно выбирать. Потому что с каждым будет непросто. «Локомотив» играет от обороны. Но там придется платить за ошибки. Но и «Динамо» отлично может показать себя в защите, – заявил хоккеист.

Соперник «Авангарда» станет известен сегодня вечером.

·Спорт

Хоккеист оценил мастерство потенциальных соперников.

Защитник омского «Авангарда» Алекс Грант,отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, отметил, что потенциальные соперники «ястребов» по второму раунду плей-офф – ярославский «Локомотив» и московское «Динамо» – обладают высоким уровнем мастерства.

– Обе команды очень хороши и сильны. Но вне зависимости от того, на кого мы попадем, просто точно не будет. Уровень мастерства высокий, хорошие ветераны в обеих командах, – сказал Грант.

Он не смог сделать выбор в предпочтении соперника, так как считает, что с обеими командами будет непросто.

– Здесь даже невозможно выбирать. Потому что с каждым будет непросто. «Локомотив» играет от обороны. Но там придется платить за ошибки. Но и «Динамо» отлично может показать себя в защите, – заявил хоккеист.

Соперник «Авангарда» станет известен сегодня вечером.