Молодых игроков и второго вратаря болельщики увидят только на скамейке запасных.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что во втором раунде Кубка Гагарина будет делать ставку на проверенных игроков. Молодые игроки Павел Леука и Александр Филантьев шансов выйти на лед, скорее всего, не получат.

– У нас и так достаточно ребят. Сейчас не время для обучения. Сейчас время, чтобы идти и побеждать, – сказал Ги Буше.

Немаловажно, кто будет защищать ворота «Авангарда»: в этом сезоне у «ястребов» появился первый вратарь, которым стал Никита Серебряков. На скамейке запасных есть Михаил Бердин. Тренер команды рассчитывает на то, что оба будут готовы выйти на лед.

– Бердин – настоящий профессионал. И если он понадобится, он будет полностью к этому готов. Серебряков выступает просто потрясающе. Вы ищете сложности там, где их нет. Я этого не хочу, – отметил Ги Буше.

Следующая стадия плей-офф для омской команды начнется 11 либо 12 апреля.