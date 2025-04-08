Травма и потеря формы усложняют возвращение мастеровитого нападающего в состав омичей.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил отсутствие в составе команды нападающего Эмиля Галимова. Его выход на лед отложен на неопредененный срок.
– Думаю, мы его увидим. Галимов будет дожидаться момента, когда будут играть 12 нападающих, – сказал Ги Буше.
Он считает несправедливым ставить Галимова в неравные условия с другими хоккеистами команды: нападающий пропустил много игр.
– Здесь свою роль сыграл перечень факторов. Он получил травму и потерял месяцы тренировок, поэтому растерял кондиции. Несправедливо было бы ставить его в такие условия, где он не может себя проявить. Он присоединился позже, и здесь нет ни его, ни моей вины. Он совершает те же ошибки, что и ребята, но у других игроков было время, чтобы исправить ошибки. Я не буду убирать игроков, которые проявляют себя лучше, ради Галимова, – подчеркнул Ги Буше.
Ранее сообщалось, что «Авангард» исключил Эмиля Галимова из списка травмированных 11 марта.