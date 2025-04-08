Общественные пространства появятся в Октябрьском округе.

В текущем году в Октябрьском округе Омска планируется реализация двух проектов, предложенных жителями: «Спорт для каждого» на Космическом проспекте и «Территория комфорта» на улице 5-я Кордная.

Инициативная группа предложила обустроить прогулочную зону между домами 3, 5 и 7 на улице 5-я Кордная. В рамках проекта «Территория комфорта» предполагается благоустроить тротуары, установить скамейки и урны, а также высадить саженцы сербской ели. Общий бюджет благоустройства оценивается в 5,5 млн рублей.

Жители домов 87, 89 и 93 на Космическом проспекте намерены способствовать популяризации здорового образа жизни среди горожан. Проект «Спорт для каждого» предполагает создание многофункциональной спортивной площадки с тренажерами для различных возрастных групп. Вокруг площадки установят малые архитектурные формы, а неподалеку организуют парковочное пространство. Благоустройство обойдется примерно в 7 млн рублей.

Работы на обоих объектах выполнит подрядчик ООО «СК «Вавилон». Начало строительства запланировано на апрель, завершение – на октябрь.