Омск-Информ
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·Общество

На все обращения местных жителей к властям им пришел отказ. 

Жители микрорайона 3-й Питомник, расположенного в районе Окружной дороги, пожаловались на внезапное исчезновение всех колонок с холодной водой. 

– Микрорайон 3-й Питомник. Срезали все колонки с холодной водой. Микрорайон остался полностью без воды, на все обращения пришел отказ, – пишет автор поста в паблике «Инцидент Омск». 

Население поселка составляет примерно 300 человек, проживающих в 36 домах. Помимо этого, на территории микрорайона находится компания ООО «Сибирский питомник», занимающаяся выращиванием и продажей семян и саженцев. 

Кто и с какой целью убрал колонки, пока неизвестно. 

·Общество

На все обращения местных жителей к властям им пришел отказ. 

Жители микрорайона 3-й Питомник, расположенного в районе Окружной дороги, пожаловались на внезапное исчезновение всех колонок с холодной водой. 

– Микрорайон 3-й Питомник. Срезали все колонки с холодной водой. Микрорайон остался полностью без воды, на все обращения пришел отказ, – пишет автор поста в паблике «Инцидент Омск». 

Население поселка составляет примерно 300 человек, проживающих в 36 домах. Помимо этого, на территории микрорайона находится компания ООО «Сибирский питомник», занимающаяся выращиванием и продажей семян и саженцев. 

Кто и с какой целью убрал колонки, пока неизвестно. 