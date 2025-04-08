Омск-Информ
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·Общество

На территории города объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Эксперты Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы вновь прогнозируют в Омской области погодные условия, которые затруднят рассеивание загрязняющих веществ. Период НМУ начнется вечером во вторник, 8 апреля, и завершится утром следующего дня.

– С 20 часов 08.04.2025 до 08 часов 09.04.2025 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности, – сообщают синоптики.

Такие условия могут привести к ощущению неприятных запахов в воздухе, поскольку загрязнения будут хуже рассеиваться из-за погодных факторов.

·Общество

На территории города объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Эксперты Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы вновь прогнозируют в Омской области погодные условия, которые затруднят рассеивание загрязняющих веществ. Период НМУ начнется вечером во вторник, 8 апреля, и завершится утром следующего дня.

– С 20 часов 08.04.2025 до 08 часов 09.04.2025 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности, – сообщают синоптики.

Такие условия могут привести к ощущению неприятных запахов в воздухе, поскольку загрязнения будут хуже рассеиваться из-за погодных факторов.