Это поможет усовершенствовать транспортную инфраструктуру и сделать передвижение по региону более доступным.
Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщает, что с 21 апреля в Омской области начнут ежедневно курсировать два пригородных электропоезда, что улучшит транспортную связь и повысит удобство передвижения для местных жителей.
Электропоезда будут следовать по маршрутам:
- № 6555/6556 Московка – Называевская – Московка: отправление от станции Московка в 10:16, от Омска – в 10:36, прибытие в Называевскую в 13:21. Обратно: отправление из Называевской в 13:44, от Омска – в 16:47, прибытие на Московку в 17:06.
- № 6666/6665 Омск – Калачинская – Омск: отправление из Омска в 10:40, прибытие на станцию Калачинская в 12:19. Обратно: отправление из Калачинской в 14:08, прибытие в Омск в 15:48.
Также с 26 апреля по субботам будет ходить электропоезд № 6676 Омск – Сыропятское. Отправление из Омска в 9:13, прибытие в Сыропятское в 10:02.