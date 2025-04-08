Два павильона располагаются в Кировском округе, а в Советском – ни одного.

В 2024 году на остановках Омска произошло 143 дорожно-транспортных происшествия: 116 падений пассажиров общественного транспорта, 19 наездов на пешеходов, 5 столкновений, 2 наезда на стоящий автомобиль и одно опрокидывание транспортного средства.

Как сообщает « СуперОмск », в этих авариях погибли 2 человека. Еще 148 человек пострадали. Больше всего аварий случилось на 5 остановках:

«Багратиона» (Центральный округ);

«Рубин» (Октябрьский округ);

«Мини-рынок» (Ленинский округ);

«Сады Нефтехимик» (Кировский округ);

«Володарского» (Кировский округ).

В этом году на остановках произошло уже 26 ДТП. Пострадали 26 человек.