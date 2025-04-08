Омск-Информ
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·Авто

Два павильона располагаются в Кировском округе, а в Советском – ни одного.
В 2024 году на остановках Омска произошло 143 дорожно-транспортных происшествия: 116 падений пассажиров общественного транспорта, 19 наездов на пешеходов, 5 столкновений, 2 наезда на стоящий автомобиль и одно опрокидывание транспортного средства.
Как сообщает «СуперОмск», в этих авариях погибли 2 человека. Еще 148 человек пострадали. Больше всего аварий случилось на 5 остановках:
  • «Багратиона» (Центральный округ);
  • «Рубин» (Октябрьский округ);
  • «Мини-рынок» (Ленинский округ);
  • «Сады Нефтехимик» (Кировский округ);
  • «Володарского» (Кировский округ).
В этом году на остановках произошло уже 26 ДТП. Пострадали 26 человек.
·Авто

Два павильона располагаются в Кировском округе, а в Советском – ни одного.
В 2024 году на остановках Омска произошло 143 дорожно-транспортных происшествия: 116 падений пассажиров общественного транспорта, 19 наездов на пешеходов, 5 столкновений, 2 наезда на стоящий автомобиль и одно опрокидывание транспортного средства.
Как сообщает «СуперОмск», в этих авариях погибли 2 человека. Еще 148 человек пострадали. Больше всего аварий случилось на 5 остановках:
  • «Багратиона» (Центральный округ);
  • «Рубин» (Октябрьский округ);
  • «Мини-рынок» (Ленинский округ);
  • «Сады Нефтехимик» (Кировский округ);
  • «Володарского» (Кировский округ).
В этом году на остановках произошло уже 26 ДТП. Пострадали 26 человек.