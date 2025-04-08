Такую погоду синоптики обещают к концу недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, к пятнице, 11 апреля, в Омской области потеплеет до +22...+27 градусов. В северной части региона будет +17 °С.

Летнюю жару в конце первой декады апреля немного остудит кратковременный дождь, кроме того, ожидается гроза. Порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске в пятницу будет до +21 градус, дождь и ветер до 16 м/с.