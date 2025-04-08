Омск-Информ
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·Общество

Такую погоду синоптики обещают к концу недели.
По данным Обь-Иртышского УГМС, к пятнице, 11 апреля, в Омской области потеплеет до +22...+27 градусов. В северной части региона будет +17 °С.
Летнюю жару в конце первой декады апреля немного остудит кратковременный дождь, кроме того, ожидается гроза. Порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске в пятницу будет до +21 градус, дождь и ветер до 16 м/с.
·Общество

Такую погоду синоптики обещают к концу недели.
По данным Обь-Иртышского УГМС, к пятнице, 11 апреля, в Омской области потеплеет до +22...+27 градусов. В северной части региона будет +17 °С.
Летнюю жару в конце первой декады апреля немного остудит кратковременный дождь, кроме того, ожидается гроза. Порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске в пятницу будет до +21 градус, дождь и ветер до 16 м/с.