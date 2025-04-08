Омск-Информ
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·Общество

Горожане заплатили за одни и те же работы дважды.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области выявило нарушение законодательства в работе АО «Омскгоргаз». Как уточнили в ведомстве, организация злоупотребила доминирующим положением на рынке и продублировала работы, что привело к необоснованному завышению их стоимости.
В результате организация незаконно повысила плату за техническое обслуживание внутриквартирного/внутридомового газового оборудования (ТО ВДГ). Больше платить стали жильцы домов по адресам: Иртышская набережная, 12, Иванова, 2, Карбышева, 3а.
После проверки «Омскгоргазу» выдали предписание об устранении нарушения. Омичам должны пересчитать плату.
1119
·Общество

Горожане заплатили за одни и те же работы дважды.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области выявило нарушение законодательства в работе АО «Омскгоргаз». Как уточнили в ведомстве, организация злоупотребила доминирующим положением на рынке и продублировала работы, что привело к необоснованному завышению их стоимости.
В результате организация незаконно повысила плату за техническое обслуживание внутриквартирного/внутридомового газового оборудования (ТО ВДГ). Больше платить стали жильцы домов по адресам: Иртышская набережная, 12, Иванова, 2, Карбышева, 3а.
После проверки «Омскгоргазу» выдали предписание об устранении нарушения. Омичам должны пересчитать плату.
1119