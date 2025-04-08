На строительство уйдет больше двух лет.

В мэрии Омска разработали план по размещению нового кладбища в 40 гектаров в Андреевском сельском поселении Омского района, в 20–25 километрах от города. Сначала в генеральный план сельского поселения нужно внести необходимые корректировки, и лишь потом начнется длительный этап подготовки к строительству. Аукцион на поиск подрядчика состоится в июле 2026 года, после чего начнутся строительные работы.

Пока сроки возведения погоста остаются неизвестными. Введение объекта в эксплуатацию, а также его постановка на кадастровый учет и оформление права муниципальной собственности запланированы на декабрь 2028 года.

Кроме того, администрация города рассматривает возможность создания аналогичного по размеру кладбища на территории Петровского сельского поселения, уточняет РБК Омск. Однако конкретный план действий пока не разработан. В самом городе Омске также планируют создать несколько небольших погостов. Одно из них будет расположено недалеко от Ново-Кировского кладбища, другое – неподалеку от Юго-Восточного.