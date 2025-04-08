Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов.

Сотрудники МЧС следят за развитием паводковой ситуации на территории Омской области. На севере региона работает группа из 25 спасателей. Часть из них прибыла в село Слободчики Усть-Ишимского района, чтобы контролировать прохождение ледохода.

Пока подтопленных домов там нет. Сотрудники спасательной службы ведут наблюдение и помогают местным жителям. Группа оснащена всеми необходимыми средствами для спасения и оказания помощи в случае подтопления или эвакуации людей из опасных зон.

Еще одна группа спасателей работает на юге области, в селе Затон Черлакского района. Они помогают местным жителям и контролируют уровень воды в Иртыше с помощью специальной отметки. В селе организован временный пункт размещения, где сейчас находятся шесть человек, среди которых четверо детей.

Для контроля прохождения паводка используются гидрологические посты «Обь-Иртышского УГМС», дроны и спутниковый мониторинг. Спасатели работают круглосуточно. Если потребуется, в населенные пункты направят дополнительные силы и технику МЧС.