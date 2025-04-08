Омск-Информ
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·Общество

Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов.

Сотрудники МЧС следят за развитием паводковой ситуации на территории Омской области. На севере региона работает группа из 25 спасателей. Часть из них прибыла в село Слободчики Усть-Ишимского района, чтобы контролировать прохождение ледохода.

Пока подтопленных домов там нет. Сотрудники спасательной службы ведут наблюдение и помогают местным жителям. Группа оснащена всеми необходимыми средствами для спасения и оказания помощи в случае подтопления или эвакуации людей из опасных зон.

Еще одна группа спасателей работает на юге области, в селе Затон Черлакского района. Они помогают местным жителям и контролируют уровень воды в Иртыше с помощью специальной отметки. В селе организован временный пункт размещения, где сейчас находятся шесть человек, среди которых четверо детей.

Для контроля прохождения паводка используются гидрологические посты «Обь-Иртышского УГМС», дроны и спутниковый мониторинг. Спасатели работают круглосуточно. Если потребуется, в населенные пункты направят дополнительные силы и технику МЧС.

·Общество

Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов.

Сотрудники МЧС следят за развитием паводковой ситуации на территории Омской области. На севере региона работает группа из 25 спасателей. Часть из них прибыла в село Слободчики Усть-Ишимского района, чтобы контролировать прохождение ледохода.

Пока подтопленных домов там нет. Сотрудники спасательной службы ведут наблюдение и помогают местным жителям. Группа оснащена всеми необходимыми средствами для спасения и оказания помощи в случае подтопления или эвакуации людей из опасных зон.

Еще одна группа спасателей работает на юге области, в селе Затон Черлакского района. Они помогают местным жителям и контролируют уровень воды в Иртыше с помощью специальной отметки. В селе организован временный пункт размещения, где сейчас находятся шесть человек, среди которых четверо детей.

Для контроля прохождения паводка используются гидрологические посты «Обь-Иртышского УГМС», дроны и спутниковый мониторинг. Спасатели работают круглосуточно. Если потребуется, в населенные пункты направят дополнительные силы и технику МЧС.